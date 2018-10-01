حملات بالشرقية لإزالة التعديات المخالفة.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة والتى تعوق سير الشوارع والميادين.



أسفرت جهود الحملة عن إزالة كافيه وملعب علي مساحة 800 متر بجوار مستشفى الأحرار بالزقازيق، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية الدكتور "ممدوح غراب" بإزالة كافة التعديات وبتكليف من اللواء "هشام الطويل" رئيس مركز ومدينة الزقازيق .



ومازالت جهود الاجهزة الامنية بالتعاون مع القطاعات المختلفة مستمرة، حتى الانتهاء من كافة الاعمال وذلك تحت إشراف رؤساء أقسام الاشغالات بالمركزالمختلفة بالمحافظة.



