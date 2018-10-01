ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
توجه الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة أبشواى إلى مستشفى أبشواى المركزى للاطمئنان على الطالبات المصابات بحالات اختناق بمدرسة العجميين الثانوية بنات، واطمأن على الحالات المصابة بالاختناق.

كان عدد من طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات بمركز أبشواى أصبن بحالات اختناق نتيجة خطأ إداري بضم فصلين من المدرسة فى فصل واحد، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المدرسة وعدم تشغيل المراوح فى الفصول وتقلب المناخ، ما أدي لإصابة عدد من الطالبات بحالات إغماء.

وفور علم أولياء الأمور بالواقعة انتشرت شائعات في القرية بتسمم الطالبات، فاندفع المئات من أولياء الأمور على الفصول داخل المدرسة، وتم نقل الطالبات المصابات بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أبشواى المركزى للعلاج.

وأكد الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة أبشواى أن الأمر لم يتعد كونه إيحاء نفسيا للطالبات عند رؤية زميلتهن فقدت الوعى ففقدت بعضهن الوعى مثلها.
رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور
رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور
رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور
رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور

ترشيحاتنا

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

كوريا الجنوبية تقر تعديلات على إجراءات دخول المصريين لأراضيها .. تعرف عليها

مفاجأة .. كارنيه العضوية شرط حضور مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

كشف لغز ذبح طفل الدقهلية.. قتله صديقه وألقى الجثة في المصرف

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

طاهر أبو زيد وسيد عبدالحفيظ يشاركان في وداع صفوت عبدالحليم.. صور

الجبلاية يحسم الاستعانة بحكم تونسي لمباريات الأهلى والزمالك

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

مديرالمشروع: 8 شركات لبناء مصنع فوسفات أبوطرطور والتشغيل 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

فيديو

لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو
محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير برنامج الأغذية العالمى ..فيديو وصور
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟