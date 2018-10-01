رئيس مركز أبشواى: إغماءات طالبات العجميين مجرد إيحاء.. صور

توجه الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة أبشواى إلى مستشفى أبشواى المركزى للاطمئنان على الطالبات المصابات بحالات اختناق بمدرسة العجميين الثانوية بنات، واطمأن على الحالات المصابة بالاختناق.



كان عدد من طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات بمركز أبشواى أصبن بحالات اختناق نتيجة خطأ إداري بضم فصلين من المدرسة فى فصل واحد، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المدرسة وعدم تشغيل المراوح فى الفصول وتقلب المناخ، ما أدي لإصابة عدد من الطالبات بحالات إغماء.



وفور علم أولياء الأمور بالواقعة انتشرت شائعات في القرية بتسمم الطالبات، فاندفع المئات من أولياء الأمور على الفصول داخل المدرسة، وتم نقل الطالبات المصابات بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أبشواى المركزى للعلاج.



وأكد الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة أبشواى أن الأمر لم يتعد كونه إيحاء نفسيا للطالبات عند رؤية زميلتهن فقدت الوعى ففقدت بعضهن الوعى مثلها.