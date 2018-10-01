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برلمان

نائب: أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة شهدت طفرة في عهد السيسي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:43 م
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
فريدة محمد
أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسى لكافة شرائح وفئات المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة تعد أكثر الفئات التى تحظى بالكثير من الاهتمام.

وقال غلاب في بيان له، إن الرئيس السيسى قد خصص عام 2018 كاملا لذوى الاحتياجات الخاصة من أجل اعادة النظر إلى أوضاعهم وجذب مزيدا من الاهتمام لهم لتحسين أوضاعهم وإعادة دمجهم فى المجتمع فى كافة المجالات والأنشطة.

وأشار النائب إلى أن الملتقى العربى لذوى الاحتياجات، هو فرصة يتيحها الرئيس السيسى لذوى الاحتياجات للتعبير عن أنفسهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية التى تقام من خلال الملتقى، بالإضافة إلى عرض رؤيتهم لمستقبل مصر.

وأكد النائب أن الدولة قامت بالكثير من الجهود على المستوى التشريعى والتنفيذى للنهوض بأوضاع ذوى الاحتياجات، حيث يعد قانون ذوى الإعاقة أحد الإنجازات المهمة نظرا لما يتضمنه من امتيازات لصالحهم، هذا بالإضافة إلى الطفرة فى مستوى الأنشطة الرياضية والبطولات التى يشاركون فيها على المستوى الإقليمى والدولى.

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