عضو لجنة الحكام التونسية: نسعي لبث الثقة في الحكام

أكد عواذ الطرابلسي عضو لجنة الحكام التونسية أن هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قاموا بتدعيم التحكيم التونسي.



وقال الطرابلسي عبر المؤتمر الصحفى المنعقد في اتحاد الكرة إن التعاون بين لجنة الحكام المصرى والتونسية على أعلى مستوى فى تبادل الحكام الدوليين لإدارة لقاءات المسابقات المحلية بين البلدين.



تابع: نسعى إلى بث الثقة فى حكام البلدين من خلال الدفع بهم فى لقاءات المسابقات المحلية فى البلدين.