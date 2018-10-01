ضبط 435 هاربا من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت الحملة عن تنفيذ 435 حكمًا، شملت "108 جزئية، و29 مستأنفا، و213 غرامة و85 مخالفة، وحكم سرقة تيار كهربائي".



ورسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

