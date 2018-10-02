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ديني

أمين الفتوى: الإطعام أولا قبل الصيام فى كفارة اليمين.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام.

وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال "ما هى كيفية صوم كفارة اليمين؟ أنه يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متقطعين إن لم يستطع صيامهم متصلين، فيجوز صيام مثلا يوم كل أسبوع وهكذا.

وأشار إلى أنه يقدم فى الكفارة الإطعام على الصلاة فهو أولى، ولكن الكثير من الناس يقدم على الصيام مباشرة وهو قد يكون قادرا على الإطعام.

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