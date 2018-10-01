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أخبار العالم

أوروبا تعتزم إنشاء كيان خاص للتجارة مع إيران بعيدا عن عقوبات واشنطن

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت مفوضة السياسة للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني أن الاتحاد يعتزم انشاء "كيان خاص" من أجل التمكن من الاستمرار في التجارة مع إيران، لاسيما من أجل شراء النفط، حتى يتمكن من الإفلات من العقوبات الأمريكية.

وأوضحت "موجريني" في كلمتها اليوم الأثنين في الأمم المتحدة خلال مؤتمر حول "حماية الاتفاق النووي مع إيران":" بالتأكيد، الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي يريدون إقامة كيان قانون لتسهيل التعاقدات المالية الشرعية مع إيران".

وتابعت مورجيني، بحسب ما ذكرت صحيفة "شالنج" الفرنسية:" هذا سيسمح للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع إيران وفقا للقانون الأوروبي، وربما يفتح الباب أمام شركاء أخرين في العالم".

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