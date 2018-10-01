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ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:08 م
طائرة خفيفة تعلق
طائرة خفيفة تعلق بين السماء والارض
لانا طارق
عاش زوجان مسنان لحظات لا يحسدان عليها، بعد أن تعطلت طائرتهما ذات المحرك الخفيف خلال قيامهما برحلة جوية فوق أراضي محمية «بيلانيسبيرج» الطبيعية في جنوب إفريقيا.

ووفقا لموقع «راي 77» الروسي الذي رصد الواقعة، في تقرير على موقعه نشره اليوم "الاثنين"، أفاد بأن الساعات التي مرت على الزوجين المسنين، بيتر وماري، كانت الأصعب في حياتهما، فهما قد تجاوزا الستين عاما، وكانا معلقين ما بين السماء والأرض فى انتظار المساعدة بعدما تحطمت طائرتهما وأصبحا معلقين بالأسلاك الكهربائية.



وأشار الموقع في تقريره، إلى أنه بعد مرور الوقت استطاع روب توماس، البالغ من العمر 51 عاما أن ينقذ الزوجين.

وقال في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بجنوب إفريقيا «لم يكن لدي أي فكرة عن سبب عدم سقوط الطائرة على الأرض، لكن عندما وصلت إليها، رأيت شخصين مسنين معلقين في حالة سيئة للغاية».

وأضاف «أعتقد أنهما كانا فى حالة ذعر تام، لأنهما قضيا عدة ساعات في ذلك الوضع العصيب، بالإضافة إلى ارتدائهما كامل ملابسهما في درجة حرارة 30، مع هبوب رياح عاتية ضربت الطائرة ولحسن الحظ أنهما عادا سالمين، واتضح أن الحادث وقع خلال التقاطهما صورا لوحيد القرن.

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