جمعية عمارة بالإسماعيلية تناقش رؤية الشباب في الألفية الثالثة..صور

عقدت جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بالإسماعيلية ندوة مساء أمس "الأحد" بمكتبة مصر العامة بالشيخ زايد ناقشت فيها رؤى الشباب في الألفية الثالثة.



حضر الندوة اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية واللواء أشرف عمارة والعميد أحمد شعيب وآمال رزق الله أعضاء مجلس النواب.



وقال اللواء أشرف عمارة نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية إن الندوة تأتي ضمن أنشطة الجمعية للاستماع لأفكار الشباب ودعم مبادراتهم والتقريب بين وجهات النظر مع التنفيذيين.



وأضاف عمارة أن الجمعية ستتبنى بعض المبادرات لتنفيذها في الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة إضافة إلي العمل علي أفكارهم داخل مجلس النواب.



من جانبه قال اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية انه جاء للاستماع لأفكار الشباب وأطروحاتهم، مشيرًا إلي أن هناك ثقافة ووعيا لدى شباب الإسماعيلية وجماهير المدينة بمتطلبات المرحلة ووضعها.



بدورها قالت النائبة آمال رزق ان الشباب دائمًا هم طاقة المستقبل والأمل في تنفيذ مستقبل مُشرق، مضيفة: "الشباب فقط يحتاج إلي الحكمة ممن سبقوه والخبرة" واذا اكتملت المنظومة ينجح العمل في وقت أسرع".



وقال النائب أحمد شعيب ان الندوة تعتبر مصالحة بين جيل الشباب وبين جيل كبار السن، خاصة مع الحضور الكثيف لمجموعات شبابية للندوة.



وأضاف: "في الماضي تم الزج ببعض الشباب ليتحملو المسؤولية بدون خبرة وكانت مصيدة لهم لبث الضعف في نفوسهم، ولكننا نرى الآن خطوات واضحة من الرئيس السيسي والدولة للإهتمام بالشباب وثقلهم بالخبرات"، لافتا إلى أن الشباب يحتاج للتدريب قبل التمكين ليستطيع انجاز عمله بصورة أفضل، وهذا مانتمنى حدوثه بمشاركة جمعيات التنمية والمجتمع المدني.



واستمع أعضاء مجلس النواب لمبادرات شبابية يمكن تنفيذها بالإسماعيلية كتبني المشاريع الصغيرة ومبادرات التوعية بأخطار القمامة ومبادرات لتنشيط السياحة وعودة الإسماعيلية باريس الشرق.