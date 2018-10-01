ضبط 7230 مخالفة مرورية و52 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 7230 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 52 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7230 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2589 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وفى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم ضبط 52 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.

