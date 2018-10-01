تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

نفذت اللجنة القومية لإدارة الازمات بمجلس الوزراء اليوم تدريبا ميدانيا على مواجهة خطر السيول بسوهاج، بحضور الدكتور احمد الأنصاري محافظ سوهاج، واللواء على هريدى رئيس قطاع الازمات والكوارث بمجلس الوزراء ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديرى المديريات الخدمية وممثلى الهلال الاحمر والازهر والاوقاف والكنيسة ومديرى ادارات الدفاع المدنى والمرور والمرافق والنجدة والمسطحات المائية والمرافق وتامين الطرق بمديرية امن سوهاج.



وشمل التدريب تنفيذ بيان عملي علي انقاذ منكوبين تعرضت سيارتهم للغرق في مخر السيل بقرية سلامون حيث تم انقاذ المنكوبين ورفعهم من المخر ورفع السيارة بواسطة المعدات.



وقال محافظ سوهاج ان التدريب الميدانى بمخر سيل السلامون بحى الكوثر تم بحضور جميع الجهات المعنية، موضحا أنه تم اصطفاف جميع المعدات التى ستقوم بسيناريو المحاكاة للازمة وعمل مخيم ايواء للمضارين بمركز التطوير التكنولوجى بالكوثر وتجهيز فرن آلى متحرك وسيارة مواد غذائية، وتم المرور على الاصطفاف للتأكد من تفهم العناصر البشرية للمهام والتأكد من صلاحية المعدات المشاركة.



وأصدر الدكتور محافظ سوهاج، توجيهاته لجميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، تحسبا لحدوث سيول او امطار بنطاق المحافظة.



وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات، والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف ، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة، وسرعة التعامل معها، ووضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها.