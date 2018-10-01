والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

تسلمت أسرة النقيب "محمد علي رشوان " شهيد سيناء اليوم الاثنين درعا رسميا كتب عليها "اسم الشهيد وبطولاته " من اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وذلك فى إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بتخليد ذكرى واسم بطولات الشهيد.



وجاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها إدارة غرب المحلة التعليمية بمناسبة إطلاق وافتتاح مدرسة النقيب محمد علي رشوان شهيد الوطن "التقوي سابقا " بحضور الدكتورة هالة الباجوري مديرة الإدارة واللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي المحلة وسمنود ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التربوية.



ورددت والدة الشهيد فى كلمتها إلى طلاب المدرسة الذين جلسوا فى ساحة فناء المدرسة الجديدة عبارة "أنا جيتلكم النهاردة ومعايا أبوالشهيد وشقيقته عشان أقولكم تحيا مصر أنا أم البطل".



كما تخلل الاحتفالية حمل كفن الشهيد على أكتاف طلاب المدرسة وسط عزف موسيقي للأغاني الوطنية والعسكرية منها "قالوا علينا ايه .. المنسي هو الأسطوره " و"تسلم الأيادي " فضلا عن عزف موسيقي النشيد الوطني وتحية العلم تخليدا لذكري شهيد الوطن.



كما التف العشرات من طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدرسة حول عائلة الشهيد سعيا فى احتضانهم وتقبيل والدته التى امتزجت مشاعرها بالحنين والألم وجعا على شهيد الوطن نجلها البطل.

