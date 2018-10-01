ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
أحمد على
تسلمت أسرة النقيب "محمد علي رشوان " شهيد سيناء اليوم الاثنين درعا رسميا كتب عليها "اسم الشهيد وبطولاته " من اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وذلك فى إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بتخليد ذكرى واسم بطولات الشهيد.

وجاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها إدارة غرب المحلة التعليمية بمناسبة إطلاق وافتتاح مدرسة النقيب محمد علي رشوان شهيد الوطن "التقوي سابقا " بحضور الدكتورة هالة الباجوري مديرة الإدارة واللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي المحلة وسمنود ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التربوية.

ورددت والدة الشهيد فى كلمتها إلى طلاب المدرسة الذين جلسوا فى ساحة فناء المدرسة الجديدة عبارة "أنا جيتلكم النهاردة ومعايا أبوالشهيد وشقيقته عشان أقولكم تحيا مصر أنا أم البطل".

كما تخلل الاحتفالية حمل كفن الشهيد على أكتاف طلاب المدرسة وسط عزف موسيقي للأغاني الوطنية والعسكرية منها "قالوا علينا ايه .. المنسي هو الأسطوره " و"تسلم الأيادي " فضلا عن عزف موسيقي النشيد الوطني وتحية العلم تخليدا لذكري شهيد الوطن.

كما التف العشرات من طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدرسة حول عائلة الشهيد سعيا فى احتضانهم وتقبيل والدته التى امتزجت مشاعرها بالحنين والألم وجعا على شهيد الوطن نجلها البطل.
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور
والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

ترشيحاتنا

مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

مفاجأة .. كارنيه العضوية شرط حضور مباراة الأهلي ووفاق سطيف

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

رموز ونجوم الأهلي يشاركون في جنازة صفوت عبد الحليم.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب مغلى من البردقوش يوميا؟

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

بالتفاصيل.. انطلاق أكبر حملة للمسح الطبي في التاريخ للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

مديرالمشروع: 8 شركات لبناء مصنع فوسفات أبوطرطور والتشغيل 2019

النيابة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة: المتهم مضطرب نفسيا

لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

فيديو

لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو
محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير برنامج الأغذية العالمى ..فيديو وصور
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟