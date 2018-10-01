5 فائزون في تحدي الزراعة الرقمية ورواد النيل تتولى تنفيذ أفكارهم.. صور



ورحب الدكتور طارق خليل بالجهود الذي تبذلها مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الزراعة.



قال جوليان لامبيتي ممثل البنك الدولي ومدير الزراعة المهنية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ربما لا تعلمون أن لدينا فرصة ذهبية فهناك ما يزيد عن 500 مليون مزارع حول العالم وهناك ملايين المشروعات الصناعية التي تعمل على التصنيع الزراعي.



وقال إن الكثافة السكانية تجعل من مصر سوق واعد رغم أنه تحد أيضا لكن عندما نتحدث عن التكنولوجيا فقطعا الكثافة تمثل ميزة للعالم الرقمي.



وقال إن زيادة معدل الشباب يخدم أيضا فرص التطور في الاستثمار الزراعي في مصر.



من جانبها، قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إننا داعمون دائما لريادة الأعمال والتطور التكنولوجي ونؤمن تماما بضرورة خلق البيئة اللازمة لتنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقالت اننا الزمنا البنوك بتخصيص 20 % من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتحقق ذلك عام ٢٠٢٠، لافتة إلى أن مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار لنفس الهدف قد تحقق منها 110 مليار حتى الأن.



وفيما يخص قطاع الزراعة أضافت هلال أن البنك المركزي وفر2 مليار جنيه كشركة ضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعة.



وأكدت هلال أن رواد النيل سوف تصبح علامة تجارية تخدم الشباب في كافة المحافظات سواء بالمشورة اللازمة والخدمات التمويلية والفنية ومن بينها القطاع الزراعي الذي عانى كثيرا من غياب الدعم.



بدوره أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت أن القطاع الزراعي يمثل 3% من حجم الاستثمار وهي نسبة ضئيلة جدا بسبب اعتبار القطاع البنكي له على أنه عالي المخاطر. وهو أمر لابد له أن يتغير.



وأشاد الوزير بمبادرة رواد النيل وما تقدمة من تكنولوجيا تهدف لتقليل الفاقد من الإنتاج والحفاظ على المياه. من خلال تقديم حلول للتحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر.



وأضاف الوزير أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ترتكز على استغلال الإمكانات المتاحة لتحسين مستوى المعيشة وتنمية المناطق الريفية.. بما يتماشى مع خطط التنمية.



يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين البنك الدولي ومبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي المصري وشركة "يمكن دوت كوم" ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ "تحدي الزراعة الرقمية".



جدير بالذكر أن مبادرة "رواد النيل" أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي في مصر، وتمثل المبادرة نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية.

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي عن 5 مشروعات فائزة بمسابقة تحدي الزراعة الرقمية من بين 130 مشروعات تقدموا للمنافسة بالمسابقة.واختارت مبادرة رواد النيل 3 فرق من المشاركين للحصول على دعم مالي يبلغ 150 ألف جنيه بجانب الدعم الفني الذي تقدمه المبادرة.وفاز بالمركز الأول فريق" في وم كوود" الذي عرض مشروع لمواجهة الغش التجاري وتقليد السلع التي يستخدمها المزارع من خلال تشفير الأكواد لمواجهة الغش والتقليد.بينما فاز بالمركز الثاني فريق "فرش سورس" والذي تقدم بابلكيشن يتيح للمزارع تسويق منتجاته إلكترونيا من خلال التواصل مع التجار ومنافذ بيع السلع الغذائية.وفاز بالمركز الثالث فريق انوفيشن.. والذي تقدم بمشروع لتنمية الثروة السمكية من خلال تقليل الفاقد من طعام الأسماك وقياس ما يتم استخدامه.كما اختار مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "تيك" مشروعين هما سولاريس الذي عرض فكرة لتطوير الزراعة من خلال تطوير نظام زكي للزراعة بدون تربة وتوصيل المياه والسماد من خلال رشاشات أوتوماتيكية.والفريق الثاني هو "توماتيكي" للحلول الذكية. الذي تقدمت بمشروع تطوير جهاز يتم ربطه بوحدة قياس المناخ ومحطة الكهرباء وغيرها. لتطوير الإنتاج الزراعي تكنولوجيا.وسوف يتم مشاركة الفريقين في برنامج لمدة 3 شهور لتحويل المشروعات لكيان أكبر.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر جامعة النيل بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وجوليان لامبيتي ممثل البنك الدولي، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية.