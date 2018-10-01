الوكيل: ندعم مشاركة سيدات الأعمال فى كافة مناحى الاقتصاد الرقمى

شارك أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، بالمنتدى العاشر المتوسطى لسيدات الأعمال، تحت عنوان دور المرأة فى التقنية – الطريق إلى الأمام، وذلك فى مدينة عمان الساحرة، وفى غرفتها الرائدة، حيث سنطلق سويا مشروعنا الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي "ابسو-ميد".



وقال الوكيل، إن هذا الحدث الرائد الذى بدأ إقليميا واليوم أصبح دوليا ليجمع كبرى الهيئات والمنظمات من أركان العالم الأربعة بفضل شراكة جمعية منظمات سيدات الأعمال المتوسطية ؛ ومنتدى سيدات الأعمال والمهن الأردني ، بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض، وغرف التجارة في عمان وبرشلونة، يؤكد الأهمية التى توليها الغرف التجارية فى عموم البحر الأبيض لدعم سيدات الأعمال.



وأشار إلى أن عنوان المؤتمر هو رسالة واضحة لا تقبل التأويل تؤكد دعمنا جميعا للتحديث ومشاركة سيدات الأعمال فى كافة مناحى الاقتصاد الرقمى.



وتابع: "لقد تجاوزنا شعار المفوضية الأوروبية "لا جلسات بدون سيدات" فالجلسة الافتتاحية تمثل المرأة 50% منها وباقى جلسات المؤتمر يتجاوز تمثيلها 85%".



ولفت إلى أن مؤتمر اليوم يأتي فى إطار حملة ترويجية لإدراج سيدات الأعمال في الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف ورش العمل لعرض الفرص المتاحة لشركاتهم الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف، تلك الحملة الترويجية، يتم تنظيمها وتمويلها فى إطار مشروع الاتحاد الأوروبى القليمى الجديد لدعم ورفع قدرات منظمات دعم الإعمال وشبكاتها بجنوب البحر الأبيض "ابسو-ميد" والذى سيستمر لمدة أربع سنوات بموازنة قدرها 6 ملايين يورو تمول المفوضية الأوروبية 80% منها، والذى يتكامل مع أكثر من 22 مشروعا إقليميا ممولة من الاتحاد الأوروبي فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود ينفذهم الاسكامى وغرفة الأعضاء بموازنة تتجاوز 75 مليون يورو.



تابع: "هذا المشروع الجديد، الذى يعتبر استكمالا لنجاح المشروعين السابقين يورو-ميد-انفست، وانفست-ان-ميد، منذ عام 2008، والذى ينسقه اتحاد أصحاب الأعمال الأورومتوسطى "بيزنس ميد" بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" والغرفة العربية الألمانية، واتحاد الغرف الأوروبية "يورو-شامبر"، وشبكة انيما للاستثمار، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثار" الذين تجمعوا لإنشاء التحالف الأورومتوسطي.



وأكد أن هدف المشروع تنفيذ مبادرات، دعم رواد الأعمال والمستثمرين فى دول البحر الأبيض لتحقيق النمو الاحتوائى بالمنطقة، والترويج لمنطقة البحر الأبيض كمقصد للاستثمار بهدف خلق وظائف حقيقية ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ولتحقيق ذلك، فنحن نعمل على رفع كفاءة منظمات دعم الأعمال فى جنوب البحر الأبيض ودعمها مؤسسيا، وبالأخص، فمن خلال مشروع ابسو-ميد، نهدف لرفع القدرات الكلية لمنظمات دعم الأعمال فى جنوب البحر الأبيض من خلال تنويع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على رواد الأعمال والمرأة والشباب.



وتبرز أهمية كل ذلك مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتلاحقة فى منطقة البحر الأبيض، والتى تستدعي الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادى، وتفعيل دور المرأة والشباب بمبادرات مثل ميدا-ومين فى إطار مشروع ابسو-ميد ، ولتنمية علاقاتنا الاقتصادية مع شريكنا التجارى والاستثمارى والسياحى الأول الاتحاد الأوروبي.



وسيعمل اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" جاهدا مع شركائه لتنمية التكامل والتعاون بين شطرى البحر الأبيض، وكلنا ثقة بأن تجمع كافة الأطراف اليوم، سيحقق الأهداف المرجوة من أجل أبنائنا وبناتنا، شباب وشابات دولنا الواعدين.

