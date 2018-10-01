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الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية للمحافظات الحدودية.. الجمعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:47 م
الأوقاف
الأوقاف
عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية، يوم الجمعة القادمة، حيث يكون موضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "درجات العطاء ومنازل الشهداء".

وتطلق الوزارة القوافل لمدينة حلايب وشلاتين وأبي رماد بالبحر الأحمر من الأربعاء 10 / 10 / 2018م إلى السبت 27 /10/ 2018م ، وقافلة أخرى إلى محافظة الوادي الجديد ، والثالثة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، والرابعة إلى محافظة مطروح.

ياتى هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية وخاصة بالمناطق الحدودية.


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