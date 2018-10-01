قاتل حماه حرقا يمثل الجريمة أمام نيابة السويس

قام المتهم بقتل حماه بالسويس عن طريق إشعال النار فى جسده بتمثيل الجريمة أمام نيابة السويس بعد أن كشفت مديرية أمن السويس عن تفاصيل جريمة قتل موظف بإحدى شركات العين السخنة بعد أن تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ باختفاء م.س 53 عاما، حيث تبين أن زوج أبنته قد أشعل النيران فى جسده وألقاه على سطح المنزل بمنطقة الأربعين واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.





وأكدت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين المقدم علي جابر أن أخر شخص كان مع الشخص المتغيب هو زوج ابنته "م.أ" وأنه يوجد بينهم خلافات عائلية وأن ابنة الشخص المتغيب طلبت من زوجها الطلاق ورفعت دعوى قضائية.



