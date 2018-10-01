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أخبار العالم

السجن 15 عاما لإرهابي روسي خطط لبث تفجير انتحاري على الهواء

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
دعاء ابوهشيمة
قضت محكمة موسكو العسكرية بإدانة رجل روسي الجنسية ومعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا تحت الحراسة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، والتخطيط لبث تفجير انتحاري على الهواء مباشرةً ضد وحدة عسكرية روسية.

ووفقًا لصحيفة "ذا موسكو تايمز"، اعتقلت الشرطة الروسية المتهم "مرودبك كوديروف"، في أغسطس 2017، للاشتباه في التخطيط لهجوم في مكان مزدحم اليوم الأول من العام الدراسي 1 سبتمبر.

واستهدف "كوديروف" وحدة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بهدف "فرض نهاية لحملة موسكو العسكرية في سوريا"، حسبما نقلت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية عن مواد القضية يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية وفقا لما أورده جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) أن "كوديروف" خطط لبث لحظة اصطدام السيارة وهجمات انتحارية مباشرةً بمساعدة المتواطئين معه.

وقدر الخبراء أن القنبلة التي عُثر عليها في شقته المؤجرة في منطقة موسكو يمتد محيط انفجارها لـ 17 مترا وقادرة على جرح ضحايا على بعد 200 متر.

ومن جانبها، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة موسكو العسكرية في مايو بإدانة كوديروف لمدة 15 عامًا بتهم الإرهاب.

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