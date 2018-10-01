بعد حادثة جرار الشرقية.. برلماني يطالب بضم عمال المزارع للتأمين الصحي.. صحة النواب: الحكومة رصدت 200 مليون جنيه للتنفيذ.. والزراعة: لديهم فرصة في التأمين الشامل

صحة النواب: تأمين عمال المزارع الفلاحين موجود منذ 2014

برديس عمران: التأمين الصحي الشامل مخصص لجميع فئات المجتمع

خالد مشهور: نطالب بضم عمال المزارع للتأمين الصحى

في مصر يعتبر الفلاح العمود الفقري الذي تستند عليه الدولة، وبالرغم من ذلك يعد من الطبقة الكادحة التي تعاني من حياة صعبة سواء في العمل أو غير ذلك، فطبيعة عمله صعبة للغاية وشاقة وعائدها المادي ضئيل، لذلك اقترح النائب خالد مشهور ضم الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدا أن عمال المزارع الذين يعملون باليومية هم أكثر الفئات المستحقة للتأمين والرعاية نظرا لمخاطر العمل التي يتعرضون لها فى المزارع.وأضاف النائب في شرح مقترحه، أن العديد من عمال المزارع يتعرضون لأخطار الإصابة أو الوفاة دون وجود أى خطأ تأمين صحى أو اجتماعى لهم، مشيرا الى حادث انقلاب الجرار الزراعى بديرب نجم بالشرقية ووفاة 5 عمال.وأشار إلى أن أصحاب المزارع لا يوفرون الغطاء التأمينى الصحى لمعالجة المصابين من العمال أو بتوفير العلاج مجانا أو بمقابل زهيد من أجل رفع المعاناة عنهم ومعاونتهم على العودة للعمل مرة أخرى.وطالب النائب وزارة التضامن بضم عمال المزارع الذين يعملون باليومية الى منظومة التأمين الصحى أسوة بعمال المحاجر والتشييد والبناء، للحصول على خدمة طبية وفق التغطية الصحية لهيئة التأمين الصحى.وأكد ضرورة إلزام أصحاب المزارع بالتأمين على العمالة التى تعمل لديه ضد مخاطر العمل، مشيرا الى أن الدستور كفل حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ولا بد ألا يضار أحد.من جانبه قال النائب مصطفي أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية، إن قانون التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال المزارع، موجود بالفعل منذ عام 2014 وهو القانون 127، والذي من خلاله يتم تقديم كافة الخدمات العلاجيه والطبيه لهم، فهم في أشد الحاجه لهذا القانون، نظرا للمخاطر الذي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم اليومي.وتساءل وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" لماذا لم يتم تفعيل هذا القانون إلي الآن ؟ علي الرغم أنه يعد أحد مشاريع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذي يقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين،مشيرا أن وزير المالية، قام بعمل زيارة للجنة، ومن خلالها قال أنه تم توفير 200 مليون جنيه لهذا الموضوع، ولكن مع ذلك لم يتم أخذ خطوة واحدة للتنفيذ.وأضاف مصطفي أبو زيد، أنه تم وجود بعض الصعوبات من ضمنها صعوبة جمع اشتراكات الفلاحين المؤمن عليهم، وعدم تعاون الجمعيات الزراعية، مؤكدا انعدام الإرادة والرغبة لتقديم حل تجاه هذا الموضوع، كما طالب بإلزام أصحاب المزارع بالتأمين على العاملين لديهم ضد مخاطر العمل.وفي السياق ذاته قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرار التأمين الصحي علي عمال المزارع والفلاحين، خطوة جيدة لحماية حقوق المزارعين الذين يبذلون كل ما لديهم من جهد لتوفير لقمة عيشهم، حيث يعمل علي توفير رعاية صحية سليمة لهم، لأنهم العمود الفقري الذي تستند الدولة عليهم.وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أن قانون التأمين الصحي الشامل سوف يكون بديل عن هذا كله، لأنه مخصص لكل شرائح وفئات الشعب بمعنى دخول كل الفئات فى مظلة التأمين الصحى.وطالب برديس، الفلاحين وعمال الزراعة، بالمطالبة بحقوقهم من أصحاب المزارع وتخصيص تأمين شامل يكون ضمان لحقوقهم ويكفل لهم معيشة كريمة، نظرا للمخاطر الذي يتعرضون لها يوميا أثناء تأدية عملهم.