ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس مركز البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل حول مستقبل إنتاج وصناعة التمور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
افتتح الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل " مستقبل إنتاج وصناعة التمور في مصر" والتي تعقد ضمن مشروع استراتيجية الإدارة المتكاملة لمزارع نخيل البلح، بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس المركز خلال كلمته الافتتاحية، أهمية النهوض بإنتاج الأصناف المتميزة من نخيل البلح في مصر، والتوسع في الصناعات المختلفة القائمة عليها وتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، بما يساهم في فتح أسواق جديدة للتمور في الخارج وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وأشار مدني إلي أن استراتيجية الإدارة المتكاملة لمزارع نخيل البلح، تركز بشكل كبير على برامج المكافحة لآفات ثمار البلح، من خلال تقليل أو منع استخدام المبيدات الحشرية وزيادة الإنتاج من ثمار البلح وتحسين صفاتها وخلوها من الإصابات سواء الحشرية أو النباتية ومخلفاتها من متبقيات المبيدات، لافتا إلي أن ذلك سيوفر أموال طائلة كانت تصرف علي المبيدات دون فائدة لطبيعة وسلوك الآفات التي تصيب نخيل البلح.

وأكد رئيس المركز أنه سيتم تدريب مزارعي نخيل البلح على كيفية استخدام وسائل المكافحة المتعددة ومنها استخدام الأعداء الحيوية من طفيليات ومفترسات لمكافحة الآفات الحشرية مثل آفات ثمار البلح واستخدام وسائل المكافحة لسوسة النخيل الحمراء، وكذلك آفات التمور المخزونة والآفات العنكبوتية لنخيل التمر.

وأشار إلي أن عمليات التدريب المستهدفة تشمل أيضا التدريب علي العمليات البستانية وعمليات الحصاد السليمة والتخزين الجيد للتمور للحصول على ثمار ذات جودة عالية خالية من الآفات ومتبقيات المبيدات.

وقال مدني إن تلك الاستراتيجية تستهدف فتح أسواق خارجية للمنتجات وتصدير منتج حيوي من ثمار البلح للأسواق الأوروبية والعربية مما يزيد من العائد الاقتصادي للمزارع، كذلك توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

شارك في ورشة العمل التي عقدت بقاعة مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بمركز البحوث الزراعية، ممثلين من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فضلا عن عدد كبير من كبار مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي التمور من الواحات ومحافظتي الوادي الجديد ومطروح، كذلك عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية.

وناقشت ورشة العمل عددا من المحاور أبرزها: المميزات والصعوبات والتحديات للبلح البارحي في مصر، ومستقبل الميكنة في النخيل، وآفاق زراعة النخيل في مصر، وزراعة الأنسجة، والقيمة المضافة للتمور واحتياجات الاستهلاك من التمور، وكان ضمن المتحدثين الدكتور عادل الغندور، المهندس عمرو أبو فريخة، والمهندس مصطفى شرين الجيار، والمهندس خالد الهجان، والمهندس أمجد القاضي.

ترشيحاتنا

فتاة تسأل عن حكم الارتباط بشخص متزوج .. شاهد رد الإفتاء

بمناسبة انطلاق مؤتمرهم.. 7 مزايا برلمانية لطلاب ذوي الإعاقة بالقانون الجديد

مديرالمشروع: 8 شركات لبناء مصنع فوسفات أبوطرطور والتشغيل 2019

ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. هذا الفنان خطط للزواج منها قبل وفاتها بأيام

طاهر أبو زيد وسيد عبدالحفيظ يشاركان في وداع صفوت عبدالحليم.. صور

موعد مباراة اليوم بالدورى المصري والقنوات الناقلة

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..فيديووصور

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو

ضبط تنظيم إرهابي من النازيين الجدد يستهدف الأجانب بألمانيا

مفاجأة .. كارنيه العضوية شرط حضور مباراة الأهلي ووفاق سطيف

موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

فيديو

لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو
محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير برنامج الأغذية العالمى ..فيديو وصور
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟