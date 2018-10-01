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رياضة

أول تعليق لعمرو السولية عقب عودته للمشاركة بمران الأهلي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب عمرو السولية نجم فريق الأهلي عن سعادته للعودة للمشاركة بمران الفريق اليوم على ملعب التتش للاعبين الغائبين عن مواجهة وفاق سطيف الجزائري.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له من مران الفريق اليوم وعلق: "العودة".

وشارك السولية في المران الجماعي الذي اشتمل على تدريبات بدنية إلى جانب تدريبات الكرة، بعدما اقتصر على أداء التدريبات التأهيلية خلال الفترة الأخيرة.

واشتكى السولية من تمزق في العضلة الضامة وغاب عن المشاركة الجماعية، وظهر اللاعب بصورة جيدة خلال مران اليوم ليتحدد موقفه النهائي من العودة للمباريات عقب مواجهة وفاق سطيف الجزائري.
أول تعليق لعمرو السولية عقب عودته للمشاركة بمران الأهلي

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