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صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:44 م
مبادرة القضاء على
مبادرة القضاء على فيروس سي
توك شو
قال الدكتور محمد حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المبادرة الخاصة بالقضاء على فيروس سي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست محلية ولكنها عالمية.

وتابع "حافظ" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، أن تلك المبادرة هي قرنية، حيث إنه لم يحدث مثيلًا لها فيما قبل على مستوى العالم.

وأضاف "حافظ" أنه تم اختيار أمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، نظرًا لأنهم أكثر الأمراض التي تودي بحياة المرضى في مصر.

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