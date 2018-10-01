سبه فألقاه في الترعة.. مقتل معاق ذهنيا على يد أحد أقاربه بالفيوم

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طامية.



أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ماتبلغ لمركز شرطة طامية بشأن العثور على جثة المواطن /أحمد.ر.أ – 21 سنة، "معاق ذهنيًا"، ومصاب بسحجات وكدمات بالرأس، فقد توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بالفيوم بمشاركة قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/محمد.ف.ع – 19 سنة – عامل، " نجل خال المجنى عليه"، ومقيم بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلاف نشب بينهما نظرًا لقيام المجنى عليه بتوجيه السباب إليه مما أثار حفيظته فتعدى عليه بواسطة حجر محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.