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حوادث

عاملان وراء سرقة خزينة مصنع منظفات فى أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:48 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة مصنع لإنتاج المنظفات بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر (بالجيزة) من محامى بأحد مصانع المنظفات الصناعية، ومكسبات الطعم بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة القسم باكتشافه كسر بخزينة الشركة، وسرقة مبلغ (528 ألفا و500 جنيه) ولم يتهم أحدًا، وبإعادة مناقشة المبلغ وجرد حسابات المصنع تبين أن المبلغ المستولى عليه 389 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "عاملين بالمصنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذلك من خلال قطع مفصلات الخزينة بواسطة "صاروخ كهربائى لقطع المعادن"، وبإرشادهما تم ضبط مبلغ 378 ألف جنيه، والأداة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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