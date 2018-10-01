برلمانية: عودة المستوى الرفيع يصب في مصلحة العملية التعليمية

أشادت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بعودة مادة المستوى الرفيع فى صورته الجديدة (كونكت بلس) الذى يصب فى مصلحة العملية التعليمية، موضحة أن كتاب "كونكت بلس" مبنى بنفس أسلوب ومحاور وفلسفة النظام الجديد للتعليم حتى يتم نسج وبناء المحاور الدراسية ويكون هناك قيمة إضافية فى المنهج.



جاء ذلك على هامش حضورها مؤتمر الملتقى العربى الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج والذي يعقد فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن النظام الجديد والمتضمن نظام الباقة يصلح لجميع الطلاب ولا يتطلب جهد ويتميز بالسلاسة والوضوح.



وطالبت عجمي، الوزير بضرورة استمرار القرار بشكل نهائي، لافتة إلى أن قرار إلغاء المستوى الرفيع أثار حالة واسعة من الجدل فور إصداره قبل بدء العام الدراسى الحالى، مشيرة إلى أن إطلاق النظام الجديد سيرفع من كفاءة وجودة التعليم لدى الأطفال كذلك ما يتميز به من سلاسة سيشجع الطالب فى الذهاب الى المدرسة من جديد.



وتوجهت عضو البرلمان بالشكر الى الدكتور طارق شوقي، معربة عن دعمها لكافة خطواته من اجل تطوير التعليم بما يعود بالخير لمصرنا الحبيبة.