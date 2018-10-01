ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصيادلة تدعو أعضاءها للمشاركة في حملة القضاء على فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:50 م
محيي عبيد نقيب صيادلة
محيي عبيد نقيب صيادلة مصر
آيات أحمد
أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب عن مشاركة النقابة في منظومة القضاء على فيروس سي، داعيا جميع الصيادلة للمشاركة في المشروع القومي للقضاء على الفيروس وجميع المصريين لإجراء التحاليل.

وأكد نقيب الصيادلة فى بيان للنقابة، أنه يتم إجراء التحاليل وصرف العلاج مجانا بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، موضحا أن مشاركة النقابة بتوعية المصريين من خلال النقابات الفرعية والصيدليات العامة، وحث الجميع على النزول وإجراء التحاليل وإرشادهم إلى أقرب وحدة صحية.

وأطلقت رئاسة الجمهورية، مبادرة للقضاء على فيروس سي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لمكافحة المرض، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، وذلك في مؤتمر صحفي موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسؤولي عدد من الجهات.

ترشيحاتنا

زكريا ناصف ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

كوريا الجنوبية تقر تعديلات على إجراءات دخول المصريين لأراضيها .. تعرف عليها

موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والقنوات الناقلة

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

فوسفات أبو طرطور..عندما يلامس الحلم الواقع..رشدى سعيد حارب من أجله وخبراء ومسئولون: فرصة لتعظيم العائد من ثروات مصر وسلة للعملة الصعبة

الجبلاية يحسم الاستعانة بحكم تونسي لمباريات الأهلى والزمالك

الأمن يكشف الدافع وراء ذبح طفل الدقهلية

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

بالتفاصيل.. انطلاق أكبر حملة للمسح الطبي في التاريخ للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية

دفاع ميريهان حسين بـ كمين الهرم يطلب شهادة عمال نصبة شاي

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

أردوغان: أسعى للسيطرة على شرق الفرات والقضاء على قوات الأكراد شمال سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

فيديو

لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو
محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير برنامج الأغذية العالمى ..فيديو وصور
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟