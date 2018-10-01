الصيادلة تدعو أعضاءها للمشاركة في حملة القضاء على فيروس سي

أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب عن مشاركة النقابة في منظومة القضاء على فيروس سي، داعيا جميع الصيادلة للمشاركة في المشروع القومي للقضاء على الفيروس وجميع المصريين لإجراء التحاليل.



وأكد نقيب الصيادلة فى بيان للنقابة، أنه يتم إجراء التحاليل وصرف العلاج مجانا بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، موضحا أن مشاركة النقابة بتوعية المصريين من خلال النقابات الفرعية والصيدليات العامة، وحث الجميع على النزول وإجراء التحاليل وإرشادهم إلى أقرب وحدة صحية.



وأطلقت رئاسة الجمهورية، مبادرة للقضاء على فيروس سي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لمكافحة المرض، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، وذلك في مؤتمر صحفي موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسؤولي عدد من الجهات.