صرف التعويضات لدفعة جديدة عن زراعات الزيتون في رفح

احتسبت محافظة شمال سيناء، قيمة التعويضات لفدان الزيتون بواقع 100 شجرة ، حيث أعلنت المحافظة في بيان لها عن أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين للتعويضات من مركز رفح.



وأشار البيان الى أنه تم فحص أوراقهم طبقا لقواعد الصرف، واحتساب 100 شجرة للفدان كحد أقصى .



وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إنه سيتم صرف تعويضات للمزارعين بشمال سيناء على دفعات حسب عمليات الحصر التي قامت بها لجان بمديرية الزراعة بالمحافظة.