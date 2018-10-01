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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: استمرار تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:54 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بزيارة مفاجئة للمدن ال
محمد عبد الحليم
قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بزيارة مفاجئة للمدن الجامعية، للاطمئنان على استكمال كل الاستعدادات اللازمة لتسكين الطلاب والطالبات، وتلبية كل رغباتهم، والتي تتناسب وتوفير الأمن والسلامة بالمدن.

كما تابع رئيس الجامعة الإنارة، والنظافة بالحجرات والمطاعم والمطابخ، والمقاعد وأماكن الاستراحات، والدهانات اللازمة، واستكمال البرجولات والمقاعد الانترلوك بمدينتي الطلاب والطالبات، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تجهيز أماكن استقبال أولياء الأمور بالمدينتين.

واستمع الدكتور منصور حسن لبعض شكاوى الطلاب والطالبات ومقترحاتهم لعملية تطوير الخدمات المقدمة من المدن الجامعية، ونوه بأن مكتب مفتوح لكل الطلاب.

رئيس جامعة بني سويف: استمرار تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ..صور
رئيس جامعة بني سويف: استمرار تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ..صور
رئيس جامعة بني سويف: استمرار تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ..صور

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