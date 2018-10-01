أستاذ علاقات دولية: زيارة ميلانيا تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تضطلع بأي دور سياسي، وإنما نشاطاتها تدور في فلك الدعم الاجتماعي والثقافي.





وأضاف «سمير»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن زيارة ميلانيا ترامب لإفريقيا ربما تعيد جزءًا من الاهتمام المريكي المفقود تجاه القارة السمراء، لأن إفريقيا لم تظهر في سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ توليه السلطة.





وبخصوص زيارتها لمصر، أكد خبير العلاقات الدولية، أن للزيارة الكثير من المدلولات والمكاسب أهمها تغيير الصورة النمطية لمصر في ذهب الغرب وتأكيد أنها بلد الأمان، كما أنها تأتي في الإطار السياحي وزيارة المناطق الأثرية، بما يعتبر أنها دعم وترويج لصورة مصر الإيجابية في الخارج، فضلًا عن أن هذه الزيارة تعد ثمرة جديدة تجنيها الدبلوماسية المصرية وسياسة الدولة الخارجية.