وكيل تعليم دمياط يحيل لجنة سد العجز بالمديرية وإدارة كفر سعد للتحقيق

زار أحمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم "الاثنين"، يرافقة كمال نعناع مدير ادارة المتابعة وتقويم الأداء، عددا من المدارس بإدارتي كفر سعد وكفر البطيخ التعليمية.



وتفقد "سويلم" مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية بكفر شحاته ومدرسة عثمان بن عفان الإعدادية المشتركة ومدرسة الماشطة الثانوية المشتركة ومدرسة الشهيد إسماعيل عبد القادر (ابو العدوي) الإبتدائية ومدرسة البنك للتعليم الأساسي ومدرسة الوسطاني الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد معاذ القصبي الإعدادية بنات بادارة كفر البطيخ التعليمية.



وأكد "سويلم" خلال جولته أن معلمي رياض الأطفال حصلوا على التدريبات الخاصة بنظام التعليم الجديد، كما حصل معلمي الصفوف الأولى على التدريب على كتاب الباقة لطلاب الصف الاول الابتدائي بنظام التعليم الجديد والمقرر هذا العام.



وتابع "وكيل الوزارة" أعمال الصيانة البسيطة في المدارس وطهارة خزانات المياه وتهيئة أفنية المدارس وإزالة جميع الرواكد بها ، كما تابع أيضًا إستلام الطلاب للكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.



وحرص "سويلم" خلال جولته على حصر المدارس التي بها عجز مدرسين في التخصصات المختلفة، مؤكدا أنه لا مجاملة في سد العجز والزيادة بين المعلمين على حساب الطلاب والذي يعد المحور الأساسي والهدف الأول للعملية التعليمية، ووجد "وكيل الوزارة" عجزا شديدا في بعض المدارس وقرر إحالة اللجنة المكلفة بالمديرية وإدارة كفر سعد لسد العجز، للتحقيق لوجود هذا القصور.



جدير بالذكر أن "وكيل الوزارة" كان قد أصدر تعليماته للتنسيق المختلفة و موجهي عموم المواد أن ندب المعلمين يراعى فيه سد العجز للظروف الاجتماعية للمعلم ، ليؤدي عمله في ظل راحة نفسية.