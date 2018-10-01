زكريا ناصف ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

نعى زكريا ناصف نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي الكابتن صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق الذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز الـ 67.



وكتب ناصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" وداعا صفوت عبد الحليم تشرفت وأفتخر باللعب بجوار كابتن للأهلي مثلك، العزاء لأسرتك ولعائلة الأهلي".



وتوفي نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، أمس عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة في مصر الجديدة.

