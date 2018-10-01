محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

قام المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية لقرية بياض العرب، حيث تابع سير منظومة العمل بالوحدة القروية، موجها مختص المتابعة بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وإعداد تقرير عن القوة الفعلية للعاملين، ومراجعة المهام الوظيفية لهم "كل على حدة".



وأمر المحافظ بسرعة رفع بعض المخلفات بفناء الوحدة، لتأهيل المكان وتنظيمه ليكون أكثر فاعلية في خدمة المواطنين، موجها حديثه لرئيس القرية أنه لن يسمح بأي تقصير في خدمة المواطن، وأنه يجب الحفاظ على كل الإمكانات التي أتاحتها الدولة لصالح المواطن، وأن تسخر كامل هذه الإمكانات كما يجب وفي الأوقات والأماكن المناسبة وفي إطار القانون.



وشدد المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على سرعة إعداد مقترحات لتطوير الأداء وتقديم خدمات أفضل، وأن تكون لدى المسئول "بداية من رئيس القرية" رؤية للنهوض بالقطاع أو الوحدة التي يتولى المسؤولية فيها، مؤكدا على أن معيار النجاح هو رضا المواطن وحل مشاكله وفق المتاح من إمكانات.



ولاحظ المحافظ أثناء تجوله بالأقسام الإدارية بمقر الوحدة المحلية، أن بعض الموظفين يرتدون الجلابية البلدي أثناء تأدية عملهم الوظيفي، حيث أمر المحافظ بتطبيق القانون والالتزام بالزي الرسمي خلال أوقات العمل، لافتا إلى أن الموظف الحكومي يجب أن يلتزم بالزي الرسمي، وأن يكون قدوة في الانضباط في أداء مهامه الوظيفية، قائلا: إن لكل مقام مقال ولكل مهمة طبيعتها ومتطلباتها.



واستجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين بالقرية، ورافقه المحافظ لمعاينة المشكلة، حيث يشتكي من أن بعض غرف التفتيش بالشوارع بدون غطاء، والتي شدد المحافظ على سرعة مراجعة كل غرف التفتيش بالقرية، واتخاذ اللازم نحوها حفاظا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتفقد المحافظ المنظومة الصحية بوحدة طب الأسرة بالقرية، حيث تفقد حجرات الكشف والملاحظة وطب الأسرة والأسنان والصيدلية، مستمعا من طاقم العمل لاحتياجات ومتطلبات تحسين مستوى الخدمة الطبية بها، واطمأن المحافظ على مخزون الأدوية بالوحدة.



رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف.