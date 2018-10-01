إخلاء سبيل متهمين اثنين بالانضمام لـ طلائع حسم الإرهابية

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل متهمين اثنين، في اتهامهما بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهما لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.



صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين عمار والسعيد محمود.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهما بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.