لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو

تداول عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعطل مروحية خفيفة، وسقوطها في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.







ورصد الفيديو المتداول للحظة سقوط الطائرة من داخل كابينة القيادة، بعد تعطل محركها بسبب خلل فني تسبب في الحادث، حسب ما نشره أيضا موقع "أفاكوم" المهتم بأخبار الطيران.



ووفقا لما تداوله نشطاء مواقع التواصل، كان الطيار ديف جاين قائد المروحية المنكوبة في جنوب إفريقيا قد سقط بها بالقرب من وادي نهر بلايد بعد أن قطعت المروحية مسافة بعد إقلاعها.



وقبل الحادث بدقائق، سمع الطيار يصرخ: «سنموت.. سنموت» وبعدها أعلن اضطراره للهبوط الاضطراري.



وتم التقاط صورا من الفيديو الذي وثق لحظة سقوط المروحية، في جوهانسبرج، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ، بعد أن انحدرت الطائرة ببطء، قبل أن تسقط في أحد الحقول.



وعلق «جاين» بعد نجاته من حادث السقوط بأنه لا يصدق، أنه لم يصب بأي جروح.



وواجهت الطائرة مشكلة بعد 15 دقيقة فقط من الرحلة، وقال الطيار الناجي من الموت: إنه كان أول حادث للطائرة خلال أكثر من 27 عاما من الطيران.



ويظهر مقطع الفيديو من داخل قمرة القيادة، نجاح الطيار في الهبوط تدريجيا بالمروحية، إلا أنها ارتطمت بالأرض، دون حدوث إصابات.

