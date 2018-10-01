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فن

وعد البحري في عيد ميلادها.. رفضت الغناء للمعارضة السورية لهذا السبب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:19 م
وعد البحري
وعد البحري
شروق إبراهيم
بين الاعتزال والعودة للغناء، عاشت الفنانة السورية وعد البحري حالة من التشتت لأنها ترى أن مقياس المطرب أصبح يعتمد على الشكل وليس المضمون أو قوة الصوت لذلك اعتزلت لفترة ثم عادت من جديد.

ومن أبرز مواقفها التي أثارت جدلا واسعا هو رفضها للغناء للمعارضة السورية، وذلك ليس حبا في بشار الأسد ولكنها شخصية حيادية ولا تريد أن تنحاز سواء للثورة السورية أو المعارضة.

ومن أشهر أعمالها الفنية، أنها قدمت جميع أغاني مسلسل أسمهان بصوتها خلال الـ30 حلقة، حيث جسدت شخصية أسمهان الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

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