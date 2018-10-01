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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 350 تذكرة هيروين للاتجار بالمنيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:49 م
ًصورة أرشيفية - هيروين
ًصورة أرشيفية - هيروين
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عاطل بحوزته ٣٥٠ تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير ادارة البحث الجنائى والعميد علاء الجاحر رئيس البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن المقدم هشام العسقلانى والنقيبين محمد بكر ومحمود مصطفى بمركز ابوقرقاص من التوصل الى معلومات موثقة بقيام محمود. ف . خ شهرته محمود شياكة بترويج الهيروين القاتل وسط الشباب مستغلا الظروف النفسية والاجتماعية لهم.

ونجح فريق البحث في القبض علي المشبه به متلبسا بحيازة 350 تذكرة من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وفرد خرطوش وطلقات ذخيرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وأن السلاح غير مرخص وجار العرض على النيابة.

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