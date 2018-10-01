تهم الاغتصاب.. رسائل هاتفية تفضح كذب طارق رمضان على القضاء الفرنسي

كشف خبراء معلوماتيون أن رسائل البريد الهاتفي فضحت كذب طارق رمضان، أستاذ العقيدة السابق، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، الذي يحاكم في دعاوى بالاغتصاب في فرنسا.



ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن طارق رمضان أنكر نهاية الأسبوع الماضي إقامة علاقة مع إحدى السيدات اللائي يقاضينه بتهم الاعتداء الجنسي العنيف، إلا أن رسائل هاتفية كشفت عكس ما قاله.



وتابعت الصحيفة بالقول إن كذب طارق رمضان ربما يجعله أمام تهمة أخرى بالكذب على القضاء.



وبحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة، فإن كريستيلا، وهي ثاني سيدة قدمت دعوى ضد رمضان في أكتوبر 2017 بتهم الاغتصاب، غير أن رمضان أنكر إقامة علاقة جنسية معها.



إلا أن تقرير لخبراء معلوماتيين لدى القضاء كشف عن سلسلة من الرسائل الهاتفية تتعدى 400 رسالة، تم تبادلها في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2009، كشفت عكس ذلك، ودمرت الخط الدفاعي لطارق رمضان.



وأمام هذا الكذب، فإن محامي هذه السيدة يريد مقاضاة طارق رمضان ضد الافتراء على موكلته، موضحا:" خلال جلسة هذه القضية الأسبوع الماضي، اتهم طارق رمضان موكلتي بالجنون والكذب. عليه أن يتقدم من جديد لشرح ذلك".

