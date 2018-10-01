الوان مانيكير 2018 .. الأحمر يتصدر ودرجات النود الأكثر انتشارا

الوان مانيكير 2018 .. أكثر ما تبحث عنه الفتيات حاليًا للحصول على إطلالة أنثوية متكاملة بأظافر جذابة، المانيكير من أدوات التجميل المقربة لقلوب الفتيات ويحبونها بألوانها ودرجاتها المختلفة التي تختلف كل عام وفقًا لأحدث صيحات الموضة.



وجاءت الوان مانيكير 2018 مميزة هذا العام، فما زال اللون الأحمر يتصدر صيحات الموضة، فهذا اللون تحديدًا بكل درجاته لن تختفي موضته فهو لون أساسي تحتفظ به كل فتاة.



ومن الوان مانيكير 2018 أيضًا الدرجات الأقرب للون الجلد مابين البيجات والبنيات وهي معروفة باسم درجات "النود"، كذلك درجات الكشمير والروز بينك، فهما درجتان تتصدران صيحات الموضة خلال العامين الأخيرين.



الرمادي والزيتي والفيروزي وبعض درجات الأزرق تتصدر أيضًا صيحات الوان مانيكير 2018، ويمكنك اختيار اللون المناسب لك وفقًا للون بشرتك.