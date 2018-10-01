توقيع حكاية عازف كمان في بوابة سليمان.. السبت

تقيم مكتبات ألف فرع الميرغني بمصر الجديدة في الساعة السادسة والنصف السبت القادم حفل إطلاق وتوقيع رواية بوابة سليمان التي صدرت مؤخرًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع للكاتب محمد نجيب عبدالله.



محمد نجيب عبد الله، طبيب وروائي وقاص ومفكر مصري، درس الطب في كلية طب القصر العيني حتى صار أستاذًا في الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، له صالون ثقافي شهري باسم صالون نجيب الثقافي وحاز عدة جوائز.



وبوابة سليمان هي رواية نجيب الرابعة بعد ثلاث روايات أشهرها «شيروفوبيا» وخمس مجموعات قصصية منها «كريستال» و«ما قبل وفاة ملك» و«العابر».



يدير الحفل عماد العادلي المستشار الثقافي بمكتبات ألف ويناقش العمل كلً من الروائي أحمد عبدالمجيد والناقدة الأدبية د. نانسي إبراهيم وبحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.



تدور الرواية عن سليمان عازف الكمان الشاب الذي اغترب عن بلدته بحثًا عن تحقيق ذاته، ليمارس كل ما هو لازم للبقاء حيًّا، ومصارعًا تفاصيل حياته اليومية سعيًا وراء تحقيق أسطورته الشخصية، حتى قادته الظروف والأقدار إلى عوالم غريبة لم يألفها، موشكة على الانهيار، وشخوص جديدة تعتمد عليه قبل الفناء. ليختلط كل شيء، الحلم بالواقع بالوهم بالفانتازيا، وربما قوى ميتافيزيقية يجهلها ولا يعرف أبعادها، باحثًا عن فرص النجاة له ولكل ما يحب، في معزوفة وحيٍ أخيرة.