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تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالعدوة بالمنيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:43 م
مخابز بلدية مخالفة
مخابز بلدية مخالفة بالعدوة بالمنيا
ايمن رياض
حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 25 محضرا تموينيا مخالفا لعدد من المخابز البلدية وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، ومفتشي إدارة تموين العدوة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة .

وقال رئيس المركز، إن الحملة شملت مخابز البندر وقريتي القايات وكفر المغربي حيث أسفرت عن تحرير 25 مخالفة تموينية، منها مخالفة تبديد 4 شكارة دقيق زنة 50 كيلوجرامًا، و10 مخالفات نقص وزن، و14 مخالفة ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس سليم، وعدم وجود سجل تفتيش بالمخبز، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز؛ من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

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