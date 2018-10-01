الصحة تكشف تفاصيل أول يوم لمبادرة علاج فيروس سي.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أول يوم من تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج فيروس سي والأمراض السارية، كان إيجابيًا وشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.



وأضافت "زايد" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثننين، أن هناك التفافا كبيرا من المحافظين والمؤسسات الكبيرة بهدف إنجاح مبادرة مسح فيروس سي، لافتًة إلى أن نجاح هذه المبادرة ستكون تجربة عالمية رائدة.



وناشدت الوزيرة جميع المواطنين بالمشاركة فى المبادرة للإطمئنان على صحتهم، مشيرًة إلى أن نجاح الحملة يكمن فى المشاركة.

