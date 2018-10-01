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أخبار العالم

‏مشهد مهيب لمئات السعوديين يؤدون صلاة الجنازة على سعيد القحطاني

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من جنازة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤلف كتاب "حصن المسلم" الشهير، وظهر المشيعون في مشهد مهيب بأعداد كبيرة من محبي الشيخ سعيد أثناء أدائهم صلاة الجنازة، التي أقيمت في مسجد الراجحي بالعاصمة السعودية الرياض.

ووقع خبر وفاة الشيخ سعيد كالصاعقة على محبيه، فى فجر يوم الاثنين، حيث توفي عن عمر يناهز 67 عامًا، وذلك بعد ما يقل عن شهر من معرفته بأنه قد أصيب بمرض خبيث والذي أشيع بأنه مرض سرطان الكبد.

ودشن رواد موقع تويتر هاشتاج باسمه #سعيد_بن_علي_بن_وهف_القحطان، سجلوا من خلاله بعض الأدعية للشيخ لنعيه، شاكرين له إنجازاته في الكتابة الدينية وعلى رأسها كتاب "حصن المسلم".

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