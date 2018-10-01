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أبو زيد يودع الصحفيين الدبلوماسيين قبيل استلام مهامه في كندا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:14 م
السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
محمد وديع
ودع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء اليوم الاثنين، الصحفيين الدبلوماسيين بمقر الوزارة في احتفالية مصغرة قبيل استلام مهمته الجديدة كسفير لمصر في كندا.

وأكد أبو زيد خلال كلمة له بهذه المناسبة أنه يعتز بالفترة التي شغلها كمتحدث رسمي للوزارة، وأن مهمته الجديدة كسفير لمصر في كندا تتطلب أيضا نفس التواصل مع الصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى أن الجالية المصرية كبيرة في كندا وبها نسبة كبيرة من الطلاب وأنه سيسعى جاهدا لخدمة مصر والمصريين.

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