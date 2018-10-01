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أخبار البلد

قانون العمل والجامعة العمالية أهم الملفات على طاولة اجتماع الاتحاد.. الأربعاء

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
أماني نوار
قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف يعقد اجتماعا موسعا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بشئون العمل والعمال، والتي من المفترض طرحها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وأوضح خالد عيش في تصريح لـ"صدى البلد" أن أهم القوانين المنتظر مناقشتها في البرلمان، قانون العمل، قضية العمالة غير المنتظمة، فضلا عن مناقشة البدل النقدي لرصيد الإجازات، كما تم إضافة بعض المشاكل مثل الجامعة العمالية والشركة القومية للأسمنت.

وأكد خالد عيش ضرورة وجود تعاون متواصل بشكل أكبر بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة لتطوير الجامعة العمالية.

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