كريس نصراني تحذر من تناول الأندومي.. فيديو

حذرت كريس نصرانى، اخصائية التغذية العلاجية، من تناول وجبة الأندومي أو "النودلز" موضحة أن هذه الوجبة من أخطر أنواع الأطعمة سواء للكبار أو الصغار.



وقالت كريس، خلال تقديمها برنامج "صحتين" المذاع على قناة "تن"، إن هذه الوجبة من المأكولات السامة، ورغم ذلك اقتحمت جميع البيوت المصرية.



وأشارت إلى أن هذه الوجبة يتم تصنيعها من الدقيق والمواد الحافظة التى تعيش لسنوات طويلة.

