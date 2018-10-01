كوريا الجنوبية تقر تعديلات على إجراءات دخول المصريين لأراضيها .. تعرف عليها

قامت حكومة جمهورية كوريا الجنوبية ببعض التعديلات على إجراءات دخول المصريين إلى كوريا بحسب السفارة الجنوبية الكورية في مصر.



وأكدت السفارة الكورية في مصر، أن الحكومة الكورية أجرت تعديلا في إجراءات دخول المصريين إلى أراضيها وهي إلزام المواطنين بالحصول على تأشيرة مسبقة من خلال سفارتها في القاهرة، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ 1 سبتمبر الماضي لعام 2018.



وكان المصريون يدخلون إلى الأراضي الكورية بدون تأشيرة ولكن بغرض السياحة، أما بالنسبة لأي غرض آخر فكان يلزم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وهو ما تم تعميمه في التعديل الأخير القاضي بالحصول على تأشيرة مسبقة لأي غرض أيا كان.



كما نوهت السفارة الكورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تعديل مدة إصدار تأشيرة الدخول لتصبح المدة أسبوعين كاملين «10 أيام عمل» من تاريخ طلب الحصول على التأشيرة.