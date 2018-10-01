ثروت عجمي: القطاع الخاص أثري السياحة بتحركاته الدولية

قال ثروت عجمي مستشار الغرف السياحية بالصعيد إن القطاع الخاص أثري في ملف الترويج للمقصد السياحي المصري عبر مشاركته في المعرض الدولية وبورصات السياحة.



ألقي العجمي لـ"صدى البلد" الضوء علي أبرز ما قدمه القطاع السياحي الخاص حيث تعاقد لتسيير طيران من إسبانيا الى الأقصر، بالإضافة إلي إجراء تحركات لجذب عديدة لجذب وكلاء السياحة العالميين آخرهم اجتماع اتحاد شركات السياحة البلجيكية في الأقصر وأسوان بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.



أشار مستشار الغرف السياحية بالصعيد إلى تحركات القطاع السياحي الخاص لعودة السياحة الروسية، بالإضافة إلي التنسيق لضخ طائرتين شارتر من ميلانو إلي الأقصر الشهر المقبل ناهيك عن تسيير فرنسا لطيرانها للمقصد المصري.



تابع أن الشركات الخاصة صرفت الملايين حتى لا تتوقف الحركة السياحية والجميع يتسابق لعمل منشأتهم حتي أوقات الركود التي شاهدناها السنوات الماضية حفاظا على الاقتصاد والعمالة المصرية.

