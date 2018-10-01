ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

سكان مساكن الشباب بالتجمع الثالث يشكون من انتشار القمامة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
مريم صليب
أرسل خليل عبد الصمد ، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، من انتشار القمامة والكلاب الضالة، بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة .

وعبر القارئ في شكواه عن استيائه من رائحة القمامة وانتشار الكلاب الضالة في الشوارع قائلا : " منطقة مساكن الشباب المفروض إنها في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ، ليست بمكان عشوائي حتى يكون المظهر القبيح هو المتسيد لذلك الحد" .

وناشد المسئولين عن الجهاز تولي مسئولية إزالة القمامة و تجميل المكان بشكل سريع لأن السكان يعانون من الروائح الكريهة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والقنوات الناقلة

تشييع جنازة طه أبو كريشة من الجامع الأزهر بحضور قيادات المشيخة

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

ولي عهد أبو ظبي يستقبل لاعبي العين لهذا السبب

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

موعد مباراة اليوم بالدورى المصري والقنوات الناقلة

مفاجأة .. كارنيه العضوية شرط حضور مباراة الأهلي ووفاق سطيف

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

تعرف على حقيقة عودة رمضان صبحي للأهلي

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

أمين الفتوى يكشف عن أفضل الصدقات الجارية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: تكثيف قوافل مبادرة القضاء على فيروس سي ..فيديو
لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟