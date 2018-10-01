سكان مساكن الشباب بالتجمع الثالث يشكون من انتشار القمامة

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أرسل خليل عبد الصمد ، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، من انتشار القمامة والكلاب الضالة، بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة .وعبر القارئ في شكواه عن استيائه من رائحة القمامة وانتشار الكلاب الضالة في الشوارع قائلا : " منطقة مساكن الشباب المفروض إنها في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ، ليست بمكان عشوائي حتى يكون المظهر القبيح هو المتسيد لذلك الحد" .وناشد المسئولين عن الجهاز تولي مسئولية إزالة القمامة و تجميل المكان بشكل سريع لأن السكان يعانون من الروائح الكريهة.