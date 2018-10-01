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محافظات

شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:52 م
احتفالية كبرى لتكريم
احتفالية كبرى لتكريم المحاسب حسام الدين امام محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أقام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية احتفالية كبرى لتكريم المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق والدكتور أحمد الشعراوي المحافظ السابق.

وقد ألقى شاروبيم كلمة اكد فيها أن ما جمعنا اليوم هو الحب الذي يسود بيننا والإخلاص الذي نسعى جميعا؛ لأن يكون منهاج عملنا ويقود خطواتنا اقتداء بالقيادة السياسية التي تعمل بكل طاقتها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة في مصر.

وأضاف أنني أقف بينكم اليوم تقديرا واجلالا لنكرم جميعا السادة المحافظين الذين سبقوني، وذلك بحضور اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اللواء حسام عبد الواحد مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، اللواء ياسر دنيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية،المهندس مختار الخولي السكرتير العام، اللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد،أعضاء مجلس النواب، الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وألقى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق كلمة قال فيها لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري وأحاسيسي على هذه الحفاوة والتكريم من الجهاز التنفيذي للمحافظة وكل الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية، مؤكدا على وجود جهاز تنفيذي متميز يعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق التقدم والرقي للمحافظة.

كما ألقى أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية السابق كلمة وجه فيها الشكر على هذا الجهد الكبير والذي يعبر عن مشاعر تؤكد على التواصل والمحبة بين قيادات المحافظة مشيرا إلى أننا نعمل لخدمة الوطن في أي موقع.
شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين
شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين
شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين
شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين
شاروبيم يكرم إمام والشعراوي محافظى الدقهلية السابقين

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