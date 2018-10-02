اليوم.. انطلاق أولى جلسات البرلمان فى دور الانعقاد الرابع

تنطلق فعاليات دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طبقا للقرار الجمهورى الصادر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ووفقا لجدول الأعمال الذى أعلنت عنه الأمانة العامة لمجلس النواب، الذى تضمن أن جلسة اليوم الثلاثاء، ستشهد الإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول، وأيضا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، على أن يتم الإعلان أيضا عن اعتذارات الجلسة والرسائل المرسلة من الحكومة للبرلمان بمشاريع القوانين والاتفاقيات.



