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فن

إهدى يا مدام تدخل الأعلى مشاهدة بعد اقترابها من نصف مليون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
أحمد البهى
تمكنت الحلقة الأولى من حكاية "إهدى يا مدام"، التى تعرض ضمن مجموعة حلقات الموسم الثاني للمسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

واقتربت الحلقة الأولى من حكاية "إهدى يا مدام" من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ24 ساعة فقط، واحتلت المركز الـ30 في القائمة من أصل 50 مركزًا، حيث يعد هذا العمل الدرامى المصرى هو الوحيد الموجود بالقائمة حتى الآن.

حكاية "إهدى يا مدام" من بطولة ريم مصطفى وعمرو السعيد ونهال عنبر وعماد رشاد وتأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثها في إطار اجتماعى كوميدى حول العلاقة ما بين الزوجين.

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